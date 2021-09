Covid in Italia, il bollettino di oggi domenica 19 settembre 2021: 3.838 nuovi casi e 26 morti. Tasso di positività all'1,4%

Covid in Italia, il bollettino di domenica 19 settembre 2021. Sono 3838 i nuovi casi e 26 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio da coronavirus. Sono 263.571 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all'1,4%. Quaranta nuovi ingressi nelle ultime 24 ore in terapia intensiva dove sono 530 in totale i ricoverati, undici in più di ieri mentre i ricoverati con sintomi sono 3.929 in totale. Tra le regioni la Sicilia è quella che registra il maggior numero di nuovi contagi con 538 casi e 101 ricoverati in terapia intensiva.

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 19 settembre: 277 nuovi positivi (144 a Roma) e 2 decessi

Sono 263.571 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 355.933. Il tasso di positività è all'1,45, in aumento rispetto all'1,28% di ieri.

Tornano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 530, 21 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.929, 29 in meno rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA