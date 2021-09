Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 19 settembre: 277 nuovi positivi (144 a Roma) e 2 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 19 settembre. Nel Lazio su 7.344 tamponi molecolari e 6.468 antigenici per un totale di 13.812 test, si registrano oggi 277 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 99 rispetto a ieri), con 144 contagi a Roma. Inoltre, come ieri, si registrano 2 decessi e 326 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 426 (meno 3 rispetto a ieri), mentre restano invariate le terapie intensive, che sono 58.

È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «I casi sono meno 46 rispetto a domenica 12 settembre. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2 per cento. I casi a Roma città sono a quota 144. Deciso calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale per effetto dei vaccini», spiega l'assessore D'Amato. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state superate le 8,1 milioni di somministrazioni complessive. «L'86 per cento degli adulti della regione hanno completato l'iter della vaccinazione. Lazio tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa», commenta l'assessore. Per la terza dose di richiamo, da domani partirà in maniera massiva in tutte le aziende, destinate a trapiantati, dializzati e immunodepressi. Nel Lazio sono circa 65 mila i soggetti interessati in questa fase ai richiami.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 45 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. La Asl Roma 2 registra 82 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. La Asl Roma 3 registra 17 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. La Asl Roma 4 registra 33 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. La Asl Roma 5 registra 14 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. La Asl Roma 6 registra 35 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 51 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone registra 17 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. La Asl di Latina registra 25 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. La Asl di Rieti registra 3 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Infine, la Asl di Viterbo registra 6 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o

