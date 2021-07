Covid, tutti i focolai in Italia nei luoghi di vacanza

Dall'inizio della stagione turistica crescono i focolai in Italia per il Covid. Molti sono i cittadini bloccati all'estero costretti a fare quarantena perché risultato positivi al virus, ma anche nel nostro paese sono scoppiati dei focolai proprio nei luoghi di volleggiatura che rischiano di aumentare l'rt delle regioni e portare anche a nuove restrizioni.

Uno dei punti dove si è riacceso il virus è Pantelleria, sull'isola sono stati registrati una ventina di nuovi contagi: si tratta per lo più di adolescenti, quasi tutti non ancora vaccinati. Il focolaio sarebbe dovuto a una festa privata e ora il rischio è che l'area possa diventare tutta zona rossa. Zona rossa lo è già diventata Gela, sempre in Sicilia, sempre a causa del picco di contagi.

Alto rischio anche a Riccione dove diversi giovani in vacanza sono risultati positivo al coronavirus. Ora le autorità stanno cercando di individuare i posti in cui sono stati pre procedere al tracciamento e all'isolamento, ma il rischio è che il virus stia già circolando.

Paura anche in Puglia dove è scoppiato un focolaio nella zona di Gallipoli. Il rischio è che in tutta l'aria delle movida i giovani continuino a infettarsi. Aumento dei contagi anche a Ostia, a pochi passi dalla Capitale dove una ventina di persone sono risultate positive dopo aver frequentato tutte lo stesso locale sulla spiaggia. Sardegna invece a rischio zona gialla, con le dovute restrizioni e rischi per il turismo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 15:54

