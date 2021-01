«Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia». Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia pic.twitter.com/LSAOxo9Nrh — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 15, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA