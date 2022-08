Covid, il bollettino di oggi sabato 27 agosto: 21.805 nuovi contagi e 80 morti

Covid, il bollettino di oggi sabato 27 agosto 2022. Sono 21.805 i nuovi casi di Covid, secondo i dati del ministero della Salute, su un totale di 158.286 tamponi, per un tasso di positività che scende al 13,78% contro il 14,8% di ieri.

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti ordinari (159 in meno) sia in terapia intensiva (4 in meno). Nelle ultime 24 ore si contano 36.969 tra dimessi e guariti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 16:53

