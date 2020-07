Frana in Costiera Amalfitana, attimi di paura

Si è verificata una frana in località Laurito tra Praiano e Positano, in Costiera Amalfitana. Intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo via terra e con elicottero e la guardia costiera per la sicurezza in mare. Si tratta di una zona già interdetta da ordinanza della capitaneria di porto di Salerno per pericolo costoni rocciosi/caduta massi.



Al momento del crollo non vi era nessuna imbarcazione in prossimità e non si è avuto nessun ferito. Intanto la Guardia costiera raccomanda a diportisti e bagnanti di tenersi sempre a distanza dai costosi rocciosi per il pericolo che possono arrecare. Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 19:27

