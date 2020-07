Quindicenne ferita da una barca mentre fa il bagno: il conducente sottoposto ad accertamenti

Ruba un pedalò in spiaggia ma finisce alla deriva in mare: marocchino salvato in piena notte

Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaè rimastadopo essere stata colpita da unamentre faceva il bagno. È accaduto al largo dell'isola di, in località Corricella.La ragazza, dopo l'incidente, è stata soccorsa dal reparto operativo del comando di, che si trovava già in mare per i normali controlli di sicurezza. L'adolescente ferita è vigile e cosciente ed è stata affidata alle cure dei medici, mentre gli uomini della Guardia Costiera, guidati dal capitano Calogero Caparezza, hanno individuato l'imbarcazione che ha investito la ragazza.I diportisti sono stati condotti al Comando per accertamenti, mentre il conducente sarà sottoposto a controlli sul tasso alcolemico e sull'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, diversi residenti e turisti avevano denunciato, anche sui social, una presenza massiccia di imbarcazioni turistiche di vari tipi e dimensioni al largo di Procida.