Costa Smeralda, incendio sfiora ville e hotel di lusso, in fiamme il parcheggio delle spiagge di Porto Cervo

Notte di fuoco in Sardegna. Dopo gli incendi divampati sull'isola lunedì, intorno alle 2.30 le fiamme hanno raggiunto anche la Costa Smeralda, lambendo ville di lusso e hotel. Un incendio ha ridotto in fumo la macchia mediterranea che circonda l'area di parcheggio delle spiagge del Pevero a Porto Cervo.

Costa Smeralda, gli incendi

Alimentate dal vento di maestrale le fiamme stavano pericolosamente raggiungendo le ville circostanti e gli hotel, ma grazie all'intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena, supportati da due squadre arrivate da Olbia e una dalla sede centrale di Sassari, il fuoco è stato spento prima che potesse raggiungere le case e gli alberghi di lusso.

Gli incendi nel Cagliaritano

Vigili del fuoco ancora impegnati in viale Elmas, alle porte di Cagliari, nello spegnimento dei diversi focolai per un incendio divampato ieri sera e il cui fumo ha invaso buona parte della città sospinto dal maestrale. Sono stati circa cinquanta, dal pomeriggio, gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco effettuati nel Cagliaritano. Molti hanno riguardato situazioni potenzialmente pericolose per la vicinanza ai centri abitati. Le operazioni sono iniziate a Sestu intorno alle 16.30 con diversi focolai da fronteggiare contemporaneamente: inviate dalla centrale operativa Vvff tre squadre e due autobotti e carro autorespiratori. Sono arrivate a supporto anche le squadre di Pula e Solanas ed è stato impiegato anche l'elicottero Drago VVF 144. Altri incendi successivamente in viale Elmas: le squadre sono attualmente in azione per evitare che i roghi, già quasi completamente domati, possano creare nuove situazioni di pericolo. Anche oggi massima allerta nell'Isola per il pericolo di nuovi roghi, a causa delle alte temperature e per le forti folate di maestrale.

