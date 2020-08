In cinque aggrediscono invalido e gli bruciano la casa: due sono minorenni

I carabinieri di Castrovillari (Cs) hanno arrestato tre ragazzi che il 2 agosto scorso hanno prima hanno aggredito, lanciandogli addosso dell'acqua, un invalido civile con problemi psichici, per poi incendiargli casa dandosi alla fuga.



Contemporaneamente, su disposizione del Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, due minori sono stati collocati in comunità. Le indagini, coordinate dalla procura di Castrovillari, hanno fatto luce, dunque, sull'incendio divampato a casa dell'invalido 9 giorni fa e domato dai vigili del fuoco. I cinque ragazzi coinvolti, trovando la porta di casa della vittima socchiusa, sono penetrati fino alla camera da letto dove l'uomo dormiva, aggredendolo con getti d'acqua. Subito dopo, davano fuoco all'abitazione per poi allontanarsi.



L'uomo, svegliatosi, è riuscito a salvarsi uscendo di casa prima che l'incendio divampasse imprigionandolo fra le fiamme. Nel corso delle indagini, l'uomo ha spiegato agli investigatori di aver già subito, in passato, angherie dello stesso tipo da alcuni giovani, all'epoca, però, non identificati dalla vittima. I tre ragazzi maggiorenni arrestati su disposizione del Gip di Castrovillari e i due minorenni colpiti dalla misura cautelare di collocamento in comunità, dovranno rispondere del reato di incendio e violazione di domicilio aggravata in concorso tra loro. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA