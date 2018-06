Lo sciatore misterioso trovato morto dopo quasi 60 anni in Valle d'Aosta: la polizia cerca di identificarlo

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il suoera statonel luglio del, a 3100 metri d'altezza, sulle Cime Bianche in, ma i vestiti e gli accessori indicavano chiaramente che quell'uomo senza un nome era. A distanza di quasi 13 anni dal ritrovamento del cadavere, tuttavia, quello sciatoreed è per questo che la Polizia di Stato ha deciso di lanciare un appello pubblico.Del caso, al momento, si sta occupando la, guidata dal vicequestore. Lo scorso anno erano iniziate alcune perizie sui resti dell'uomo, i cui risultati sono stati consegnati qualche giorno fa: dello sciatore misterioso si sa che è un uomo alto un metro e 75 centimetri, sulla trentina, che indossava una, fabbricata in una sartoria francese, con due iniziali: M.M.. Gli indumenti dell'uomo sembrano piuttosto leggeri per la montagna, quindi il, secondo gli inquirenti, sarebbe compreso tra la primavera e l'estate.Non è stato facile neanche stabilire l': tra gli oggetti rinvenuti insieme al corpo è stata trovata una moneta da cinque lire, coniata tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50, quindi la morte non sarebbe sopraggiunta prima del 1950.Tra gli altri oggetti appartenenti allo sciatore misterioso c'erano anche alcuni accessori da sci che hanno permesso di stabilire che l'uomo non fosse di nazionalità italiana e che fosse piuttosto abbiente: gli sci sono infatti un modello Rossignol di lusso, così come i bastoncini in metallo (e non in bambù) e l'orologio Omega al polso.Proprio l'aiuterebbe a stabilire ladell'uomo, che dovrebbe essere quasi sicuramente: il numero di serie, 11666171, ha permesso di stabilire che era stato venduto l'8 febbraio 1950 ed era destinato a colonie francesi in Africa, come Tunisia, Algeria e Marocco. Oltre all'orologio, sono stati rinvenuti deglicon lenti per miopi e unda 60 corse per laBreuil-Plan Maison. Uno dei piedi era rimasto perfettamente all'interno di uno deglida sci e la buona conservazione ha permesso anche di estrarre ildell'uomo. Il mistero, però, è lungi dall'essere risolto e per questo motivo la polizia ha deciso di lanciare un appello: «Ci rivolgiamo soprattutto alle persone di nazionalità francese: se qualcuno ricorda della scomparsa di un parente, anche alla lontana, e crede che queste descrizioni dei suoi effetti personali possano corrispondere, non esiti a contattarci».