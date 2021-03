Coronavirus, operatore sanitario vaccinato risulta positivo: contagiata anche tutta la famiglia

Dopo il caso del medico positivo al coronavirus dopo essere stato vaccinato ad Avellino, un altro caso analogo viene registrato in Campania. Un operatore sanitario di Napoli, che a gennaio aveva ricevuto entrambe le dosi previste del vaccino Pfizer-BioNTech, è risultato positivo ad un tampone effettuato questa mattina, dopo che il figlio piccolo era stato contagiato.

Come riporta Lapresse, l'uomo, che lavora per una cooperativa per le cure e l'assistenza domiciliare, si era messo in isolamento ieri, dopo aver scoperto che il figlio più piccolo era risultato positivo al tampone. «Ho effettuato le due dosi di vaccino Pfizer a gennaio, la prima il 10 e la seconda il 31. Dopo aver scoperto che i miei figli e mia moglie erano positivi, mi sono messo in isolamento e sottoposto al tampone. Oggi ho ricevuto i risultati e sono risultato positivo» - racconta Daniele M. - «Ho sintomi tipici del raffreddore, ma gli odori li percepisco senza problemi, mentre i bambini hanno raffreddore e tosse. Mia moglie ha avvertito un po’ di oppressione al petto, ma l’ho tenuta sotto controllo e satura bene. Ha anche già cominciato la cura medica a base di antibiotico e cortisone».

L'operatore sanitario partenopeo ha spiegato di aver sempre adottato le misure anti-contagio, nonostante l'avvenuta vaccinazione. «Mi sono messo subito in isolamento, in modo tale da non andare al lavoro, visto che mi occupo di assistenza domiciliare» - spiega Daniele M. - «La mascherina ce l’ho cucita addosso, non la levo mai, sapendo che comunque il rischio è sempre dietro l’angolo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 18:34

