Coronavirus, i morti superano i 6mila in tutto il mondo

Coronavirus in Lombardia, Fontana: «Sempre peggio, quasi finiti i posti in rianimazione»

Il numero dei decessi per coronavirus nel mondo ha superato la tragica quota 6mila dopo che la Spagna ha annunciato 105 nuove vittime.ma ora è in Europa che l'epidemia progredisce rapidamente: nel Vecchio Continente sono 1.907 i morti di cui 1.441 in Italia e 288 in Spagna, i due Paesi europei maggiormente colpiti. Nella classifica dei contagi la Cina precede l'Italia, la Corea del Sud, la Spagna, la Francia e la Germania. Al settimo posto gli Usa, dove Trump due giorni fa ha dichiarato l'emergenza nazionale.