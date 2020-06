Curato con lo sciroppo ma aveva il Covid: muore dopo 22 giorni di agonia. La Procura apre un'inchiesta

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 09:58

senza che nessuno dei medici interessati si preoccupasse di fare la cosa più naturale: disporre il. Un’agonia durata 22 giorni, con la beffa finale: solo quattro ore dopo il decesso, all’Asl si decide a comunicare in famiglia ciò che già sapevano tutti: il paziente era risultato positivo al coronavirus. Eccola la storia dicittadino di Piano di Sorrento morto lo scorso 30 marzo al Loreto Mare, dopo quella che i parenti definiscono una «lunga catena di omissioni e inadempienze». E se nel corso della sua malattia, il tampone è arrivato in ritardo, ora la famiglia di Luigi Starita non è disposta ad aspettare ancora molto per aver un altro tipo di verifica. Rappresentati dal penalista, gli stretti congiunti di Luigi Starita chiedono alla Procura di Torre Annunziata di disporre il sequestro delle cartelle cliniche, sia al Loreto Mare (dove lo scorso 30 marzo è avvenuto il decesso di Luigi Starita), sia nell’ospedale di Piano di Sorrento, dove il paziente ha inutilmente atteso che gli venissero somministrate cure antivirali o comunque terapie ad hoc per combattere il corona virus. Una vicenda raccontata oggi al Mattino da, figlia del pensionato deceduto che denuncia: «Mio padre godeva di ottime condizioni di salute, è morto perché non è stato curato».Una brutta vicenda di cronaca, che risale allo scorso 8 marzo. Tosse stizzosa, febbre alta. Al telefono, il medico di famiglia si limita a tranquillizzare la famiglia di Luigi Starita, all’insegna di un refrain destinato a scandire anche i giorni successivi: non abbiamo malati di Covid a Piano o in altri comuni della costiera, quindi c’è poco da preoccuparsi. Arriviamo al 14 marzo, la situazione degenera, il medico - sempre al telefono - prescrive infiltrazione disenza però ritenere indispensabile il tampone o il ricovero in ospedale, senza affacciarsi in casa per una visita personale del proprio paziente. Inutile anche rivolgersi alla guardia medica di Meta di Sorrento. Arrivano due sanitari in casa di Luigi Starita, indossano la protezione individuale in giardino, si limitano a constatare l’esistenza di una bronchite in corso e a disporre una cura a base di sciroppo sedativo e vitamina b. Anche in questo caso, niente tampone, tanto che ad una precisa richiesta della famiglia, è arrivato anche un rimprovero da parte dei due sanitari.Ma la catena di presunte criticità non è finita. Siamo al 19 marzo, quando - di fronte al peggioramento delle condizioni di salute - arriva l’Non escono dall’auto, si limitano a chiedere alla figlia di andare ad acquistare una, ampliando il potenziale rischio di contagio nel paese: «Da sola - spiega Vivana Starita - ho somministrato l’ossigeno a mio padre, tanto che fummo costretti di lì a poco a chiamare di nuovo il 118». Questa volta i sanitari arrivano muniti di protezione, scatta il ricovero in ospedale aAnche qui non mancano sorprese.che viene spedito al Cotugno, mentre la famiglia viene informata del fatto che mancano medicinali antivirali, spingendo la figlia a fare una ricerca personale con tanto di pec ai carabinieri e al prefetto per la consegna. Intanto, è il 24 marzo, trasferimento al Loreto mare, dove Luigi Starita arriva gravissimo. È giunta anche la certezza dalche il tampone è positivo, ma il 30 marzo non c’è più nulla da fare. Quattro ore dopo la morte di Luigi Starita, l’Asl si preoccupa di informare la famiglia che il tampone (inutilmente chiesto per quindici giorni) aveva dato esito positivo e che doveva scattare la quarantena. Intanto, c’è una nuova corsa contro il tempo, con l’istanza alper ottenere il primo step di una inchiesta doverosa: il sequestro delle cartelle cliniche.