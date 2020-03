Coronavirus, morto carabiniere a Bergamo: Claudio aveva 46 anni, lascia moglie e figlia di 10

coronavirus fa un'altra vittima tra le forze dell'ordine: un carabiniere di 46 anni, Claudio Polzoni, sposato e con una figlia di 10 anni, è morto a Bergamo nella notte mentre era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli, nel capoluogo bergamasco: grande il cordoglio tra i colleghi, con la pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri che gli ha dedicato un post commovente.



Leggi anche > La tristezza di un infermiere: «Mi manca abbracciare i miei figli» Ilfa un'altra vittima tra le forze dell'ordine: un carabiniere di 46 anni,, sposato e con una figlia di 10 anni, è morto a Bergamo nella notte mentre era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli, nel capoluogo bergamasco: grande il cordoglio tra i colleghi, con la pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri che gli ha dedicato un post commovente.

Anche oggi la Centrale Operativa di Bergamo risponderà alle chiamate di emergenza. Ma tra le voci di tanti militari, non sentirete più quella di Claudio Polzoni, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dei Carabinieri, vittima del coronavirus - si legge nel post - Difficilmente lo avrete incontrato in servizio a Bergamo: lui rispondeva al 112, raccogliendo emergenze, paure, a volte solo il bisogno di dialogare. A 46 anni, lascia una moglie e una figlia che la grande famiglia dell’Arma sta già abbracciando con amore. E lascia il ricordo degli uomini invisibili, ma in grado di cambiare la vita delle persone attraverso pochi istanti. Grazie Claudio, buon viaggio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».Polzoni era: l’ultima volta che era andato a lavoro era il 29 febbraio. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico aveva avuto un costante peggioramento per colpa dell’infezione da Covid19: inutili gli sforzi dei medici, che non sono riusciti a salvargli la vita. Solo ieri era morto un altro carabiniere, il Maresciallo, 53enne di La Spezia, sposato e con due figli di 22 e 16 anni.