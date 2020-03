Coronavirus, morti altri 5 medici: il bilancio sale a 30

Coronavirus, sale il numero dei medici morti. La Federazione nazionale degli ordini dei medici fa sapere che ci sono stati altri quattro decessiin Italia. Si tratta dimedico di famiglia di, anch'egli medico di famiglia,, eodontoiatra diAnche asi registra il primo decesso in Campania tra i medici di famiglia. La vittima èmedico di famiglia al Vomero.Sono però i medici di famiglia ad essere più esposti al rischio contagio: i dati della federazione di categoria rivelano infatti che il 50 per cento dei deceduti era un medico di base. Ricordiamo che il primo decesso tra i medici per coronavirus è dell'11 marzo: quello di Roberto Stella, presidente dell'ordine dei medici di Varese.