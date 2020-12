Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 19 dicembre 2020. I dati alle 17. In Veneto 3.834 contagi e 114 morti in 24 ore

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 19 dicembre 2020 del ministero della Salute sarà pubblicato intorno alle 17.

Il bollettino del coronavirus di ieri riportava dati in linea con i giorni precedenti con 674 morti e quasi 18mila nuovi contag. Dal punto settimanale dell'Istituto superiore di sanità sono purtroppo arrivate notizie non buone con una crescita dell'indice di contagio Rt.

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 19 dicembre 2020. Il Veneto registra 3.834 contagi Covid in più e 114 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 213.054, quello dei morti a 5.382. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Veneto 58.801 tamponi (tra molecolari e test rapidi); il tasso dei positivi è pari al 6,5%. Gli attuali positivi sono 97.816 (-198).

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA