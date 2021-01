Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 16 gennaio 2021: i dati alle ore 17. In Veneto 231 nuovi contagi e nessun decesso

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 16 gennaio 2021. Intorno alle 17 pubblicheremo i dati del ministero della Salute.

Il bollettino di ieri, venerdì 15 gennaio 2021, ha registrato 16.146 nuovi casi positivi da Covid con 273.506 tamponi e purtroppo ancora 477 decessi. Il numero dei tamponi superiore a quelli di giovedì 14 ( 160.585) è dovuto al fatto che da oggi vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici: per questo la percentuale di tamponi positivi crolla oggi al 5,9%.

Coronavirus in Veneto. Buone notizie dal report della regione che segnala solo 231 nuovi contagi nella notte e nessun decesso (erano stati 74 nelle 24 ore precedenti). Si conferma quindi il calo della curva del contagio, una diminuzione iniziata da 15 giorni. Il totale degli infetti da inizio epidemia è pari a 296.803, quello dei morti resta a 7.932. Sono i dati forniti dalla sanità regionale nel bollettino delle 8.

Gli attuali positivi in regione scendono a 72.371 rispetto ai 75.353 di ieri sera (-2.982). I ricoveri da Covid-19 sono 2.733 nei reparti non critici (come ieri) e 357 nelle terapie intensive (+2).

