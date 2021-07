Covid in Italia, il bollettino di sabato 10 luglio 2021: 1.400 casi e 12 morti nelle ultime 24 ore

Covid in Italia, il bollettino di sabato 10 luglio 2021. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.400 nuovi casi di coronavirus a fronte di 208.419 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 1.390 su 196.922 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 12 decessi (contro i 25 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.768. In terapia intensiva sono ricoverati 161 pazienti mentre i guariti sono 1.763. Tasso di positività allo 0,67%.

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 10 luglio 2021: 176 nuovi positivi (115 a Roma) e 3 morti

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.269.885, i morti 127.768. I dimessi ed i guariti sono invece 4.101.102, con un incremento di 1.763 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 41.015, in calo di 381 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 39.707 persone (353 in meno rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 17:57

