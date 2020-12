Coronavirus in Italia, bollettino di oggi domenica 13 dicembre: 484 decessi e 17.938 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di domenica 13 dicembre: i dati di oggi del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.938 con 152.697 tamponi (ieri erano stati 19.903 con 196.439 tamponi). 484 i morti (ieri erano stati 649). Con 16.270 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono a 686.031 (1.183 in più rispetto a ieri, quando c'era stato un calo di 5.475 unità). Il totale dei morti sale a 64.520. Il numero totale dei casi è di 1.843.712 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2.

Dei 484 morti di oggi 144 vengono dalla Lombardia, 43 dall’Emilia Romagna, 36 dal Piemonte, 35 dalla Campania, 34 dalla Toscana, 32 dal Veneto, 27 dal Lazio e 23 dalla Puglia. La Regione più colpita oggi è il Veneto con 4.092 casi, seguito da Lombardia (2.335), Emilia Romagna (1.940), Lazio (1.339), Campania (1.219), Puglia (1.175) e Piemonte (1.011),

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.843.712 (17.938 in più rispetto a ieri), di cui 64.520 morti e 1.093.161 dimessi e guariti, 16.270 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 686.031, ieri era di 684.848, un aumento di 1.183 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 24.215.726, di cui 152.697 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 196.439). Il totale delle persone testate è di 13.971.600.

I ricoverati con sintomi sono 27.735, 331 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 655.138 (1.555 in più). Sono 3.158 i malati in terapia intensiva (-41 rispetto a ieri) di cui 714 in Lombardia (-3), 340 in Veneto (-5), 341 nel Lazio (+4), 291 in Piemonte (-13), 219 in Toscana (-9) e 220 in Emilia Romagna (-3).

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 17:01

