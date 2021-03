Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 29 marzo: i dati alle 17. Emilia Romagna ancora oltre i duemila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 29 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. A pochi giorni dalla Pasqua e con il decreto anti Covid che verrà probabilmente prorogato fino a fine mese, il governo è diviso sulle riaperture: anche ieri quasi 20mila casi e 297 morti, oltre 32mila ricoverati di cui quasi 3.700 in terapia intensiva.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 728 con 10 decessi, in Toscana 1.021 casi e 31 morti. In Puglia i nuovi casi sono invece 786, con ben 33 morti, mentre in Abruzzo i casi sono oggi 224, con 17 decessi. 301 i casi in Friuli Venezia Giulia, con 11 morti, mentre peggiori sono i dati in Emilia Romagna: i nuovi positivi sono oggi 2.011, con 55 decessi.

