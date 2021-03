Vaccino Johnson & Johnson, le prime dosi in Italia dal 16 aprile

Il vaccino anti Covid di Johnson&Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile: da quella data dunque potranno iniziare le somministrazioni del vaccino, che a differenza degli altri (Pfizer, Moderna e AstraZeneca) è monodose, quindi non ci sarà bisogno del richiamo ma ci si immunizzerà con una sola somministrazione.

A confermare l'arrivo del vaccino per quella data è il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, che a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova ha detto che «il commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile». «Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire», ha aggiunto Medusei.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 16:49

