Coronavirus, la richiesta delle Regioni: «Impianti da sci aperti agli ospiti in hotel e a chi ha seconde case»

Coronavirus, sul tema dell'apertura degli impianti sciistici arriva una richiesta da parte delle Regioni alpine.

Le Regioni Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, hanno presentato al Governo una proposta di mediazione per evitare un completo tracollo del settore turistico invernale: prevede, in sintesi, la possibilità di aprire gli impianti di risalita dello sci in occasione delle prossime festività natalizie per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. Lo indica una nota sottoscritta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 14:44

