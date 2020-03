Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frutta e verdura gratis da Sameh. «Il mio modo di dire: ti voglio bene Italia». Il fruttivendolo egiziano che vive a Canonica d'Adda, in provincia di, invita i clienti a prendere quello di cui hanno bisogno da un banchetto, senza pagare. All'ingresso del suo negozio c'è scritto su un cartone: «10 anni fa mi avete accolto. Ora voglio dirvi frazie. Andrà tutto bene. Se avete bisogno prendete gratis la frutta e la verdura che trovate su questo tavolo».Sameh con la mascherina all'ingresso del suo negozio spiega: «Così sto a posto con il mio cuore. La gente ha bisogno di vitamina in questo periodo, di arance. Guadagno abbastanza e posso regalare qualcosa con il mio cuore». Per qualche anno Sameh ha fatto il pizzaiolo e dal 2014 ha il negozio di frutta e verdura. «Ho messo la foto su facebook ed è venuta tanta gente a prendere la frutta gratis».