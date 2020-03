Il decreto prevede l'ingresso in Italia per il personale sanitario e i lavoratori transfrontalieri per comprovate esigenze. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso. Continuano a viaggiare invece le merci.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 21:13

Stretta sui trasporti ferroviari. Lo stabilisce decreto approvato dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli. Stretta anche per i voli per Sicilia e Saredgna. E per gli aerei privati presi a noleggi. Anche qui scatteranno rigidi controlli e verifiche. Praticamente azzerato il trasporto aereo, consentiti soli i voli per riportare in Italia i nostri connazionali all'estero, ridotto al minimo il trasporto ferroviaroio. Anche il trasporto passeggeri sullo stretto di Messina da e per la Sicilia è ridotto all'essenziale.