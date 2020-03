Coronavirus, le carte di identità e i documenti scaduti saranno validi fino al 31 agosto 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'emergenzamoltiti. In generale in Governo ha chiesto ai cittadini di evitare spostamenti se non in caso di emergenza in modo da evitare la formazione di assembramenti, per questoUna tra queste è quella delleChi ha documenti di identità scaduti o in scadenza in questi giorni si vedrà prorogare in automatico la data di scadenza fino al 31 agosto 2020. Se quanto emerso nell’ultima bozza del decreto sull’emergenza da Covid-19 verrà confermato, non sarà necessario rinnovare immediatamente il documento in scadenza, potendo rinviare anche di qualche mese le pratiche negli uffici comunali. L'obbiettivo è quello di limitare l'aggregazione negli spazi chiusi. Ovviamente va specificato che la proroga dei documenti di identità varrà solo in Italia, tali documenti scaduti, infatti, non saranno validi per viaggiare all'estero.