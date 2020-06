Coronavirus, 71 morti e 202 casi positivi in più: aumentano i tamponi ma cala il contagio, anche in Lombardia

di Simone Pierini

In Italia altre 71 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 34.114. Ieri il dato era di 47 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi mercoledì 10 giugno., 15 dal Piemonte, 7 dall'Emilia Romagna, 4 in Liguria, 4 nel Lazio, 3 in Puglia, 2 in Campania, 2 in Abruzzo, 1 in Toscana, 1 in Friuli Venezia Giulia.in Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.(oltre settemila in più rispetto a ieri) Anche in Lombardia con un numero simile di tamponi il contagio scende da 192 a 99 . Ed è proprio la regione più colpita d'Italia a fare la differenza. Il resto del Paese conferma i dati di ieri con altre tre regioni sopra i 20 casi (Piemonte, Emilia Romagna, Liguria) e un'altra (il Lazio) sopra i 10. Otto invece restano ferme a contagio zero.Con1.293 guariti o dimessi nelle ultime ventiquattro ore, il numero di persone attualmente positive in Italia scende a 31.710, con una diminuzione di 1.162 unità. Sono 14 in meno i pazienti in terapia intensiva (ma 2 in più in Lombardia) e 261 in meno i ricoverati con sintomi.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 235.763 (202 in più rispetto a ieri), di cui 34.114 morti e 169.939 guariti o dimessi, 1.293 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 31.710 persone, ieri era di 32.872, una diminuzione di 1.162 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.381.349, 62.699 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.713.554. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 249 i malati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri. Di questi, 98 sono in Lombardia (+2). I ricoverati con sintomi sono 4.320, 261 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 27.141 (-887).