Coronavirus, 47 morti e 283 casi positivi in più: contagio invariato con il doppio dei tamponi

Simone Pierini

Martedì 9 Giugno 2020

per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 34.043, 79 in più rispetto ai dati diffusi ieri di cui sono da riferirsi a giorni precedenti provenienti dall'Abruzzo (solo 1 è di oggi). Ieri il dato era di 65 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi martedì 9 giugno. Dei 47 decessi registrati oggi 15 provengono dalla Lombardia, 7 dal Piemonte, 6 dall'Emilia Romagna, 6 dal Veneto, 4 dalla Liguria, 3 dalla Toscana, 3 dal Lazio, 1 dalle Marche, 1 dall'Abruzzo (+32 riferiti a giorni precedenti), 1 dalla Puglia.in Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Basilicata, Molise e Calabria.Nonostante l', il doppio rispetto a ieri, resta sostanzialmente invariato il valore del contagio, sia a livello nazionale che in Lombardia.(ieri 280) di cui 192 in Lombardia (anche in questo caso con oltre doppio dei test: 9848 contro 4.488 ). Sotto controllo il resto delle Regioni con il solo Lazio ancora alle prese con il cluster dell'Irccs San Raffaele che anche oggi ha portato il contagio a quota 23. Alle sue spalle il Piemonte con 21 casi e l'Emilia Romagna con 18. Tutte sotto i dieci casi giornalieri il resto d'Italia con cinque regioni a contagio zero oltre alla provincia autonoma di Bolzano.Con 2.062 guariti o dimessi in più il numero di persone attualmente positive scende a 32.872, con una diminuzione di 1.858 unità. In calo anche le terapie intensiva, 20 in meno, e i ricoverati con sintomi, 148 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 235.561 (283 in più rispetto a ieri), di cui 34.043 morti e 168.646 guariti o dimessi, 2.062 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 32.872 persone, ieri era di 34.730, una diminuzione di 1.858 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.318.650, 55.003 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.675.689. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 263 i malati in terapia intensiva, 20 in meno rispetto a ieri. Di questi, 96 sono in Lombardia (-11). I ricoverati con sintomi sono 4.581, 148 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 28.028 (-1690).Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - glisono 18.297 in Lombardia (-1.022), 3.671 in Piemonte (-195), 2.156 in Emilia-Romagna (-126), 1.004 in Veneto (-76), 628 in Toscana (-93), 249 in Liguria (+1), 2.570 nel Lazio (-45), 992 nelle Marche (-83), 675 in Campania (-42), 613 in Puglia (-85), 81 nella Provincia autonoma di Trento (0), 853 in Sicilia (0), 128 in Friuli Venezia Giulia (-16), 567 in Abruzzo (-65), 95 nella Provincia autonoma di Bolzano (-2), 29 in Umbria (0), 54 in Sardegna (-2), 8 in Valle d'Aosta (-0), 68 in Calabria (-9), 120 in Molise (+1), 14 in Basilicata (+1).Quanto alle, sono in Lombardia 16.317 (+15), Piemonte 3.961 (+7), Emilia-Romagna 4.185 (+6), Veneto 1.961 (+6), Toscana 1.077 (+3), Liguria 1.509 (+4), Lazio 766 (+3), Marche 992 (+1), Campania 426 (+0), Puglia 526 (+1), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 278 (+0), Friuli Venezia Giulia 340 (+0), Abruzzo 451 (+33), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d'Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.318.650, in aumento di 55.003 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.675.689.