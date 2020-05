Coronavirus, 111 morti e 416 casi in più: raddoppiano i decessi in Lombardia, risale il Piemonte

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.340. Ieri il dato era di 98 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi sabato 30 maggio., 10 dal Veneto, 7 dal Piemonte, 7 dal Lazio, 7 dalla Liguria, 6 dalla Toscana, 5 dall'Emilia Romagna, 1 dalle Marche, 1 dalla Sicilia.in Campania, in Puglia, nelle province autonome di Trento e Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, in Umbria, in Valle d'Aosta, in Calabria, in Basilicata, in Molise.Con unscende il contagio su scala nazionale, regione che torna a mostrare una risalita. Alle loro spalle c'è nuovamente la liguria con 32 casi, 20 in Emilia Romagna e 12 sia in Veneto che in Toscana. Continua la frenata del Lazio con soli 6 positivi in più (appena due a Roma). Quattordici le regioni con meno di dieci contagiati giornalieri di cui dodici sotto i cinque casi e cinque ferme a quota zero: Molise, Basilicata, Calabria, Umbria, Sardegna. La regione Abruzzo non ha fatto pervenire l’aggiornamento dei dati.Con 2.789 guariti (o dimessi) in piùnel nostro Paese che è arrivato a 43.691. Sono 450 i malati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 6.680, 414 in meno.I casidall'inizio dell'emergenza sono ora 232.664 (rispetto a ieri), di cui, 2.789 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 43.691 persone, ieri era di 46.175, una diminuzione di 2.484 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.824.621, 69.342 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.404.673. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono, 25 in meno rispetto a ieri. Di questi, 172 sono in Lombardia (-1). I ricoverati con sintomi sono 6.680, 414 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 36.561 (-2.045).