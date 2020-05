Coronavirus, 98 morti e 516 casi positivi in più: oltre due terzi sono in Lombardia. Oggi tredici regioni sotto cinque contagi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 18:40

Insono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.229. Ieri il dato era di 70 . È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi venerdì 29 maggio. Il totale dei decessi di oggi (33.229) risulta maggiore di 87 rispetto al totale di ieri (33.142) al quale però vanno sottratti 11 vittime precedentemente segnalate che non risultano classificabili come Covid-19., 13 in Piemonte (di cui 11 di ricalcolo dei giorni precedenti), 8 in Emilia Romagna, 8 in Veneto, 13 nel Lazio (di cui 5 di ricalcolo dei giorni precedenti), 7 in Liguria, 4 in Puglia, 2 in Toscana, 2 in Abruzzo, 1 in Umbria, 1 in Campania, 1 in Calabria.in Molise, in Basilicata, nelle Marche, in Sicilia, in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna, in Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e di Bolzano.Con oltre tremila tamponi in meno (oggi 72.135) il contagio rispetto a ieri scende di 77 unità cone 56 in Piemonte, le due regioni più colpite. Alle loro spalle l'Emilia Romagna con 38 casi seguita dal Lazio con 16 (di cui solo 3 a Roma), dalla Liguria con 14 e la Campania con 10. Numeri bassi nel resto d'Italia con quindici regioni sotto i dieci positivi giornalieri, addirittura tredici sotto i cinque e sei ferme a quota zero: la Basilicata, la Calabria, la Valle d'Aosta, l'Umbria, la provincia autonoma di Bolzano, e l'Abruzzo.Con 2.240 guariti (o dimessi) in più scende di altre 1.811 unità il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia che ha raggiunto quota 46.175. Sono 475 i malati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri (dato invariato invece in Lombardia) e 7.094 i ricoverati con sintomi, 303 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 232.248 (516 in più rispetto a ieri), di cui 33.229 morti e 152.844 guariti, 2.240 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 46.175 persone, ieri era di 47.986, una diminuzione di 1811 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.755.279, 72.135 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.368.622. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 475 i malati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri. Di questi, 173 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 7.094, 303 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 38.606 (-1.512).Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, glisono 22683 in Lombardia (-230), 5.658 in Piemonte (-414), 3.564 in Emilia-Romagna (-186), 1.849 in Veneto (-176), 1.255 in Toscana (-125), 994 in Liguria (-151), 3.163 nel Lazio (-242), 1.352 nelle Marche (+6), 986 in Campania (-26), 1.283 in Puglia (-112), 410 nella Provincia autonoma di Trento (-48), 1.137 in Sicilia (-8), 323 in Friuli Venezia Giulia (-13), 770 in Abruzzo (-54), 154 nella Provincia autonoma di Bolzano (-3), 31 in Umbria (-2), 190 in Sardegna (-10), 19 in Valle d'Aosta (-4), 159 in Calabria (-11), 162 in Molise (-1), 33 in Basilicata (-1).Quanto alle, sono in Lombardia 16.012 (+38), Piemonte 3.851 (+13), Emilia-Romagna 4.102 (+8), Veneto 1.906 (+8), Toscana 1.031 (+2), Liguria 1.452 (+7), Lazio 721 (+13), Marche 986 (la Regione ha comunicato un ricalcolo dei decessi, sono dunque 11 in meno rispetto a ieri che erano stati segnalati e che non risultano classificabili come Covid 19), Campania 411 (+1), Puglia 500 (+4), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 272 (+0), Friuli Venezia Giulia 333 (+0), Abruzzo 404 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+1), Sardegna 130 (+0), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+1), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 3.755.279, in aumento di 72.135 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.368.622.