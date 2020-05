Coronavirus, a Roma solo due positivi in 24 ore. Nel Lazio in tutto sono 6

Coronavirus nel Lazio. Sono 2 i casi a Roma nelle ultime 24 ore, il numero più basso da quando è cominciata l'emergenza. Nel Lazio sono stati diagnosticati altri 4 positivi per un totale in tutta le regione di 6. Nelle province di Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo non sono stati registrati nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 6. Questi i dati comunicati dalla Regione Lazio nel consueto bollettino .



La situazione in tutte le Asl:



Asl Roma 1 – Non si registrano nuovi casi positivi. 27 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 2 – 2 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 80 anni con patologie pregresse. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 93, un uomo di 85 e una donna di 81;



Asl Roma 5 – 2 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 6 – 2 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 88 anni. 55 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 76 anni. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;



Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa attività ambulatoriale;



Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;



Policlinico Umberto I – 47 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti;



Policlinico Tor Vergata – 27 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;



Policlinico Gemelli - 46 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva;



Policlinico Campus Biomedico - 14 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 8 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale;



Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;



IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;



Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Nella giornata di ieri dimesso un bambino con il papà. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro 4 pazienti: 3 bambini e 1 genitore; Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 15:42

