Crisanti: «Aperture a tentoni, il governo non calcola il rischio: sono preoccupato»

«La macchina si è messa in moto. Questo è il vero problema». Lo ha sottolineato, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università-azienda ospedaliera di Padova, ospite di RaiTre. «C'è stata un'– ha continuato lo studioso -. Ilsono diverse da Calabria e Sardegna. Mi preoccupa che il Governo non abbia nessun elemento a priori per calcolare il rischio, secondo il motto “vediamo che succede” e senza avere strumenti per analizzare e abbassare il rischio».«Io avrei cercato di capire quanti sono i casi Regione per Regione - ha aggiunto - facendo emergere l'iceberg dei casi sommersi, ovvero le persone che non riescono ad avere una diagnosi e che rimangono a casa. Il rischio dipende da come sono distribuiti questi casi sul territorio».Infine Crisanti ha rivolto adirettore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, anch'egli ospite di “Mezz'ora in più”, la richiesta di far emergere i casi sommersi di Covid-19, per una migliore programmazione della fase 2. «Sono dell'opinione – ha continuato Crisanti - che una riapertura differenziale fatta per regioni ci avrebbe dato la possibilità di valutare la nostra capacità di reazione, che non è stata minimamente testata. Non sappiamo se siamo in grado di spegnere un nuovo focolaio. Che facciamo, lo spegniamo con il solito metodo, cioè mettiamo le persone a casa? Perché chiudere tutto è facilissimo, ma fare operazioni mirate è una altra cosa».«Il rischio è una variabile che dipende dal numero dei casi e da come sono distribuiti, la capacità di reazione può essere anche differente da Regione a Regione ma la variabile più importante è che ci siano i casi. Se non ci fossero, non ci sarebbe il rischio per nessuno. È evidente che questo è il fattore più importante e su questo non abbiamo una totale visibilità. Aggiungo – ha concluso il virologo padovano - che questa riapertura totale dà una senso di insicurezza. Gli effetti li vedremo tra 2-3 settimane. La nostra capacità di reazione finora non è stata minimamente testata, per questo era meglio aprire per regione per regione».