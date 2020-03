Tragedia in stazione: coppia si abbraccia e si fa travolgere dal treno

investite e uccise da un treno

i sono abbracciati camminando per alcuni metri lungo il binario e poi si sono lasciati travolgere da un Frecciarossa diretto a Napoli partito da Venezia nei pressi della stazione di Battaglia.I due - un uomo ed una donna apparentemente 40enni - sono usciti dalla stazione e, secondo quanto ricostruito dalla Polfer attraverso le testimonianze di chi ha assistito al fatto, si sono messi a camminare lungo il binario. All'arrivo del treno, si sono stretti l'uno all'altra lasciandosi investire. In mattinata un'altra persona di 39 anni lungo la stessa linea, nei pressi di Monselice, è stata trovata morta ai lati del binario. Ancora oscure le cause di questa morte. Per le due vicende la circolazione sta subendo notevoli ritardi.