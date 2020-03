Autobus in fiamme all'alba alla rimessa Atac della Magliana

di Nico Riva

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

all'alba di venerdì 6 marzo in via Luigi Candoni, appena fuori dalla rimessain zona Magliana. Le fiamme son partite intorno alle 5.30, generate da un guasto al motore subito dopo l'accensione del. L'autista è riuscito a mettersi in salvo e con l'aiuto dei colleghi hanno domato le fiamme.Alla rimessa Atac sono poi giunti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato San Paolo. L'incendio alla Magliana segue quello di pochi giorni prima, nella notte tra il 3 e il 4 marzo, sul Grande Raccordo Anulare. Undella Roma Tpl, fortunatamente senza passeggeri a bordo, ha preso fuoco mentre rientrava in rimessa.Un video pubblicato sul profilo Twitter di Mercurio Viaggiatore mostra l'del bus alla rimessa della Magliana questa mattina alle prime luci dell'alba. Il mezzo era del 2013, che il giorno prima era stato in servizio sulla linea 905. Nel 2019, in totale, sono stati 23 i mezzi andati a, di cui 14 distrutti.