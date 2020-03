Daspato per una testata al portiere, l'arbitro Antonio Martiniello si toglie la vita: si è gettato sotto un treno fuggendo dai carabinieri

Si abbracciano e si fanno travolgere insieme dal treno: choc in stazione

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un suicidio. Laè avvenuta oggi pomeriggio a Porto Potenza. La vittima giovane recentemente era balzato agli onori delle cronache per essere stato colpito da un Daspo per la testata a un portiere. Oggi i carabinieri erano andati a notificargli l'aggravamento di una misura cautelare per stalking.Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, Martiniello nei giorni scorsi avrebbe violato gli arresti domiciliari uscendo dalla sua abitazione. Per questo motivo i carabinieri lo avevano raggiunto per l'arresto, ma lui si sarebbe prima barricato in casa salvo poi darsi alla fuga. La sua corsa sarebbe proseguita sui binari del treno dove, volontariamente, si sarebbe fatto travolgere dal treno.