Clara morta a 23 anni in un incidente. Il fratello: «Era forte e indipendente. Sognava il dottorato in biologia» FOTO

di Daniele Molteni

Clara era andata a Venezia per vedere il Carnevale più famoso al mondo. E sulla strada del ritorno verso Torino, dove studiava, ha trovato la morte nell' auto sulla quale viaggiava con i suoi amici. L'auto era guidata da un'amica di 26 anni, aveva appena fatto rifornimento di carburante al distributore Eni e si accingeva a tornare sulla strada e rimettersi in marcia quando è stata colpita da un'altra auto. Clara Amman è morta sul colpo, inutili i soccorsi arrivati subito sul posto, mentre i suoi tre amici che erano con lei sull'auto hanno ripotato solo lievi fetiti.

Clara era appassionata di viaggi e fotografia

Grande appassionata di viaggi e di fotografia, Clara originaria di Roma, aveva deciso di venire in Veneto con i suoi amici per vedere il Carnevale. Era iscritta all'università di Torino, dove studiava insieme ai suoi amici presenti in auto . Il giorno dopo la tragedia, Clara viene ricordata dal fratello. «Era forte e indipendente Clara - ricorda il fratello Emile nelle parole raccolte dal Gazzettino - ha finito i suoi studi di Scienze naturali a Roma un anno in anticipo e ha lavorato tanto subito dopo per potersi pagare gli studi a Torino e ce l'ha fatta. Veniamo da una famiglia umile di artigiani. Papà francese e mamma coreana ma nati a Roma. Era una persona discreta e gentile, tutti le volevano bene, l'abbiamo sempre sostenuta nelle sue decisioni. Avrebbe voluto continuare i suoi studi, forse un dottorato in biologia e trasferirsi un giorno all'estero. Insomma una vita piena di sogni che stava realizzando passo dopo passo, con tenacia e audacia senza mai chiedere niente a nessuno e ora non c'è più distrutta in un attimo da un banale incidente di auto». Clara era figlia di due artisti, il papà è tra i più famosi mosaicisti in Italia. Quest'anno la ragazza si era iscritta alla facoltà di Etologia, percorso magistrale, all'università di Torino.

L'incidente: cosa è successo

Intanto però c'è un dolore lancinante che ha scosso la piccola comunità di Sacrofano. Clara quest'anno si era iscritta alla facoltà di Etologia, percorso magistrale, all'università di Torino. Con i suoi amici aveva trascorso una sera di festa a Venezia per il carnevale, stavano tornando a Treviso, dove avrebbero dormito per ripartire il giorno seguente alla volta di Torino poi il buio. I suoi genitori ieri sono arrivati a Treviso per il riconoscimento. La loro figlia l'hanno ritrovata all'obitorio di Castelfranco Veneto e altri due figli da avvisare. Una famiglia che tutti a Sacrofano conoscono e ammirano, per l'umiltà sempre mostrata e insegnata tanto a Clara quanto ai suoi fratelli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA