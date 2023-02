Clara uccisa da un suv a 23 anni: era andata al Carnevale di Venezia

di Lorena Loiacono

Era andata a Venezia per festeggiare il Carnevale ma quel viaggio, in compagnia di tre amici, è finito in tragedia: Clara Amman, 23enne romana, di ritorno dai festeggiamenti è stata infatti travolta da un suv e, finendo in un fossato con l'auto, è morta sul colpo. Tutto è avvenuto nel Trevigiano, lungo la strada regionale 53 all'altezza di Vedelago, in provincia di Treviso.



La giovane romana, amante dei viaggi e della fotografia, era iscritta all'università di Torino, dove studiava insieme ai suoi amici presenti in auto al momento dello schianto. I quattro ragazzi, lo scorso fine settimana, avevano deciso di spostarsi da Torino per raggiungere Venezia e, approfittando del periodo di festa, assistere al carnevale veneziano.



Ma, nel viaggio di ritorno, la tragedia: l'incidente infatti è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, intorno all'1:30, lungo la Castellana. La Nissan Micra, su cui viaggiava Clara insieme a una amica di 26 anni e due giovani di 25 e 28 anni, era ferma a bordo strada probabilmente subito dopo aver fatto rifornimento quando, secondo le prime ricostruzioni degli agenti accorsi sul posto, nel rimettersi sulla carreggiata sarebbe stata tamponata da un suv, un Nissan Qashqai. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, di 52 anni, trasportato poi anche lui in ospedale ma non in pericolo di vita.



L'auto dei quattro ragazzi si è ribaltata finendo nel fossato al lato della strada. Clara è deceduta sul colpo, nonostante i tentativi del 118 di rianimarla, mentre gli altri tre giovani sono stati trasportati negli ospedali di Montebelluna e di Treviso. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Castel Franco Veneto, insieme ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori del 118. Una volta portati via i feriti, gli agenti sono rimasti al lavoro per capire come siano andate le cose: per la gravità dell'incidente, infatti, i lavori sono andati avanti fino alle 4.30 del mattino, quando la strada è stata riaperta al traffico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 08:26

