Citofona di notte ai vicini e accoltella la figlia 17enne: arrestato 52enne. La giovane è gravissima

Suona di notte al citofono dei vicini, quando gli aprono la porta estrae il coltello e lo affonda nell'addome della figlia di 17 anni. È successo la scorsa notte a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. La ragazza è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del gesto, un 52enne, accusato di tentato omicidio.

L'uomo ha problemi psichici

Secondo una prima ricostruzione l'uomo - che soffrirebbe di problemi psichici - avrebbe citofonato nella notte a casa dei vicini, e poi avrebbe colpito la ragazzina. Le forze dell'ordine hanno acquisito ulteriori testimonianze per ricostruire l'intero contesto dell'episodio, e per accertare un eventuale movente dell'aggressione.

