Cinghiate e frustate agli studenti, prof condannato: si ispirava al film L'attimo fuggente

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 17:49

Unè stato condannato a due mesi con la condizionale per alcuni suoi metodi educativi a dir poco discutibili: lo raccontano i quotidiani locali toscani, tra cui Il Tirreno e La Nazione. Il prof, a suo dire, si ispirava al film L’attimo fuggente, con protagonista Robin Williams, uno dei ruoli che più ha reso celebre l’attore scomparso pochi anni fa.Secondo l’accusa, il docente avrebbe fattopiegati, per poi colpirli con un frustino o una cinghia. In altre occasioni avrebbe rovesciato il banco di una ragazza perché troppo in disordine e tenuto uno studente sovente fuori dall’aula, colpendolo con degli scappellotti.Secondo il giudice, i suoi metodi erano forme di abuso, non ammessi nelle aule di scuola: a segnalare il caso era stata la dirigente scolastica, allertata dai genitori. Un caso iniziato nel 2016 ma arrivato solo ora ad una condanna: tra le altre pratiche discutibili del docente, l’aver mostrato agli studenti un video che dava indicazioni su come baciarsi. Se era stato L’attimo fuggente ad ispirarlo davvero, quale versione di questo film avrà mai visto?