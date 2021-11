Emergenza cinghiali, l'allarme delle Regioni: «Serve un 'Ranger' che affianchi la polizia»

Si tratta di una vera e propria emergenza in tutto e per tutto. La crescita incontrollata dei cinghiali preoccupa sempre di più. E anche se spesso sono i protagonisti dell'ironia sui social, i cinghiali sono un vero problema per tutto il Paese. La soluzione? Un'assicurazione per coprire i danni da eventuali incidenti e l'istituzione di una figura specifica, una sorta di ranger o guardiacaccia, che supporti la polizia contro una crescita incontrollata.

L'allarme arriva dalle Regioni, che in documento consegnato alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, propongono una serie di interventi mirati e necessari.

L'obiettivo è quello di far fronte ai sempre più ingenti danni provocati alle piantagioni, all'«aumento degli incidenti stradali con esiti a volte fatali e rischi di carattere igienico sanitario» provocati dai cinghiali. E la questione è così urgente, secondo la Conferenza dei governatori delle Regioni e delle province autonome, da richiedere l'istituzione di un apposito comitato tecnico nazionale sul tema e indennizzi al 100% dei danni provocati, ma anche l'introduzione di specifiche figure di supporto alla polizia nell'attuazione di controllo e la possibilità di prevedere una copertura assicurativa in caso di danni provocati da questi animali.

«È urgente definire adeguati strumenti di intervento - spiega Cristiano Corazzari, assessore del Veneto, in rappresentanza della Commissione politiche agricole delle Regioni - perché il quadro normativo nazionale è superato e deficitario. Bisogna consentire un effettivo ripristino degli equilibri ambientali, sostanzialmente compromessi».

