Pedica (+Eu): «A Roma serve l'accalappia cinghiali. Gualtieri prenda sul serio questa proposta»

Gli avvistamenti di cinghiali per le strade di Roma sono ormai all'ordine del giorno tanto che il coro di chi chiede soluzioni al problema si fa sempre più numeroso. L'ultima idea arriva da Stefano Pedica di Più Europa che propone l'istituzione dell'accalappia cinghiali. «Il Comune di Roma attivi il servizio di segnalazione di cinghiali vaganti - chiede Pedica -, oramai la presenza sempre più numerosa dei cinghiali in città mette a rischio la sicurezza dei cittadini».

«Così come esiste un servizio per togliere i cani randagi dalle strade e ospitarli nei canili, allo stesso modo bisognerebbe istituzionalizzare la figura dell'accalappia cinghiali per riportarli nel loro habitat naturale. Suggerisco al neo sindaco Gualtieri - conclude - di prendere sul serio questa proposta per il rispetto dei cittadini romani e per la tutela di animali che certamente non dovrebbero stare in mezzo al cemento e ai rifiuti ma sulle montagne».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 22:19

