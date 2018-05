L'idraulico non le fa la ricevuta, lei lo chiude a chiave in casa: denunciata per sequestro di persona

Il caso delladenunciata dopo averche non le ha fatto laè rimbalzato su ogni giornale.ha intervistato in esclusiva la protagonista di questa vicenda, la signora Pina, che ha voluto raccontare la sua verità.Intervistata da Barbara D'Urso la donna spiega di aver ricorso all'idraulico per un problema alla caldaia. La signora Pina racconta di averle dato inizialmente dei soldi per un guasto, quando poi ha chiesto il saldo del conto per un secondo intervento l'uomo ha parlato una cifra piuttosto elevata, così lei ha voluto che le facesse la ricevuta. A questo punto però l'uomo avrebbe iniziato ad alterarsi fino addirittura a darle uno schiaffo.La signora Pina a quel punto gli ha chiesto di uscire di casa, ma vedendo che lui continuava a gridare, per paura di essere picchiata una seconda volta, istintivamente è uscita di casa, prendendo con sé le chiavi e chiudendolo dentro per timore che potesse farle del male. «Io ero sul pianerottolo in ciabatte, poco dopo sono arrivati i carabinieri, probabilmente chiamati da lui, e mi ha denunciata». La versione della signora è stata ascoltata anche dalle forze dell'ordine che ora valuteranno i fatti.