Benvenuta Gioia! Castagnedolo festeggia la sua prima bimba 45 anni dopo l'ultima nascita

A più di 45 anni di distanza dall'ultima nascita, il borgo di Castagnedolo, in provincia di Reggio Emilia, ha festeggiato l'arrivo della piccola Gioia. I residenti della frazione, appartenenente al comune di Castelnovo ne’ Monti, non credevano ai loro occhi quando hanno saputo che una giovane coppia aveva dato alla luce la loro prima figlia, lì a ridosso di quelle colline da loro tanto amate. L'ultimo bambino del paese, ora, ha quasi 46 anni e la comunità è in festa per l'arrivo della neonata. Il nome scelto dai genitori, infatti, non è un caso, ma esprime tutta la felicità dei compaesani e di mamma Roberta e papà Fabio.

La nascita

L'ultimo bambino che ha giocato per le colline del paesino è ormai un adulto, ma a portare un po' di allegria tra gli abitanti è la piccola Gioia, nata il 3 febbraio. I venti residenti hanno festeggiato insieme ai genitori per la splendida notitiza: le vie del borgo sono state tappezzate di decorazioni e palloncini rosa.

La scelta

A Redacon, papà Fabio ha raccontato le sue origini e la sua infanzia. I suoi nonni, ancor prima dei genitori, hanno vissuto lì, a Castagnedolo, immersi nel verde delle colline e abbracciati dall'aria fresca. Fabio è nato nello stesso borgo, ma è cresciuto a Felina, dove ora lavora la moglie. Alcuni anni fa la coppia ha deciso di tornare nel piccola frazione per amore della natura: «Amiamo essere circondati da così tanto verde e vivere nella tranquillità, nella quiete. Ci sembra il posto giusto dove poter formare una famiglia» e far crescere Gioia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 09:59

