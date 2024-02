Abbatte i cartelli stradali dei 30 km all'ora a bordo di un trattore, dopo Fleximan e Dossoman arriva Cartman

di Redazione Web

Cartelli stradali, segnaletica e colonnine per i parcheggi. Dopo Fleximan e Dossoman arriva Cartman , un uomo non ancora identificato che abbatte i cartelli stradali a bordo di un trattore. L'ignoto ha agito contro la legge e le nuove misure che rigurdano, in particolar modo, i limiti di velocità imposti su alcune strade di Cappella Maggiore, in provincia di Treviso. L'uomo ha colpito e affondato quei cartelli stradali che hanno fatto, e continuano, a far discutere molto i cittadini a causa del limite imposto in diversi paesi del Veneto, pari a trenta chilometri orari. Secondo le testimonianze, l'uomo avrebbe abbattutto cinque cartelli installati da poco nel paese.

I cartelli stradali abbattuti

Il limite massimo, da non superare, è di trenta chilometri e ultimamente è stato imposto in diverse zone di diversi comunti della regione. Ma non tutti gli automobilisti delle città prese d'assalto da questi limiti è d'accordo e protesta a modo proprio. Come Cartman, una persona per ora rimasta nell'anonimato che si rifiuta di rispettare la legge imposta e di guidare a trenta chilometri orari.

La sindaca Mariarosa Barazza ha denunciato pubblicamente l'accaduto tramite un post su Facebook in cui ha spiegato che, in collaborazione con la polizia, troverà il colpevole e opterà per la querela. Poi ha scritto: «Mi rincresce molto dover prendere atto di comportamenti deplorevoli e irresponsabili come questi. Questo è un atto vile e gravissimo che costituisce reato, ma soprattutto offende e ferisce la nostra meravigliosa comunità che è molto più forte di queste bassezze».

Cartman

Non è ancora certo se Cartman sia responsabile di tutti i cartelli stradali abbattutti o se le sue azioni siano compiute da più soggetti che agiscono per uno obiettivo comune, spinti dallo stesso senso civico. Ma a quanto pare va di moda rimuovere la segnaletica dalle strade, come simbolo visibile di protesta e contrarietà. Si veda Fleximan che nell'ultimo mese ha abbattutto diversi autovelox o Dossoman, l'ultimo ignoto che si firma con la bomboletta spray dopo aver messo a colpo il segno.

