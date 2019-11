Carola Rackete ospite di Fazio a “Che tempo che fa”. Salvini: «Dovrebbe stare in galera». Meloni: «Italiani presi in giro»

di Simone Pierini

Fabio Fazio

Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui 3 presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della @GDF. Risultato? #CarolaRackete ospite d'onore in Rai da #Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?! pic.twitter.com/TPMrPv5Miv — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) November 23, 2019

Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera...

Roba da matti.

Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino.

Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo!#iostoconOriana pic.twitter.com/r1XPc2N1VD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 23, 2019

Sabato 23 Novembre 2019, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

saràdomani in esclusiva a '' su Rai2. Sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia. Con lei - annunciano dal programma -, portavoce di Sea-Watch Italia, e, giovane senegalese e calciatore della Sant'Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati.La giovane capitana della, anche ricercatrice impegnata sul fronte ambientalista nella preservazione degli ecosistemi, ha pubblicato lo scorso 4 novembre il libro «Il mondo che vogliamo. Appello all'ultima generazione», scritto con Anne Weiss, i cui proventi saranno devoluti all'Associazione Borderline Europe, che si batte per i diritti dei profughi e si oppone alla criminalizzazione di coloro che li aiutano.Su Twitter è arrivato il commento di. «Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui 3 presunti torturatori libici - ha scritto la leadere di Fratelli d'Italia - viola i nostri confini e sperona una motovedetta della @GDF. Risultato? #CarolaRackete ospite d'onore in Rai da #Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?!».«Dopo il mare mosso, riprendono gli sbarchi. Un centinaio di immigrati intercettati a terra nelle ultime ore, più gli oltre 300 a bordo di navi Ong. E intanto sulla tivù pubblica da Fabio Fazio arriva Carola Rackete ospite d'onore. Governo clandestino!». Lo dice il leader della LegaSu Twitter Salvini ha poi rincarato la dose: «Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera... Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo! #iostoconOriana».