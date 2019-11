Bimbo morto a Cardito, la sorellina aveva chiesto aiuto alle maestre: «Non hanno mai chiamato i carabinieri»

di Alessia Strinati

Mercoledì 13 Novembre 2019, 15:45

Laavrebbe chiesto aiuto alle maestre, ma nessuno l'ha ascoltata. Questo è quello che ha dichiarato alla Terza Corte di Assise di Napoli dalla neuropsichiatra infantile Carmelinda Falco che visitò la sorella del bimbo morto ao quando ancora si trovava in ospedale.La bambina aveva raccontato degli abusi subiti in casa alle maestre e avrebbe anche chiesto loro aiuto, ma nessuna ha mai fatto niente. A pagare il prezzo più caro per questa indifferenza è stato Giuseppe il bimbo di sette anni picchiato a morte dal patrigno, Toni Badre, lo scorso 27 gennaio. La sorellina ha fatto anche i nomi delle maestre, spiegando che aveva raccontato quello che lei e il fratello erano costretti a subire: «Gli ho detto chiama i carabinieri», spiega la bimba, «ma non li hanno mai chiamati».La preside dell'istuto in cui i bambini andavano a scuola e le due maestre sono così state citate in giudizio con l'accusa di omissione di soccorso. Si attende ora l'udienza al tribunale di Napoli.