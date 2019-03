Il cagnolino scompare dalla Panda rubata e poi ritrovata: il ladro pentito si scusa così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora nessuna traccia di, volpino scomparso a bordo di un'auto rubata la cui storia ha commosso i social e il web. La sua padrona in un post suha aggiornato chiunque si sia appassionato alla vicenda spiegando che la macchina è stata ritrovata, ma che il cagnolino è scappato. Sul cofano della vettura le incredibili scuse del ladro pentito. È successo a Bitonto, in provincia diTutta la comunità si è mobilitata per ritrovare ilSul bagagliaio dela vecchia Fiat Panda, rivenuta a qualche migliaio di distanza da dove è stata rubata, il ladro ha scritto queste parole con un pennarello: «Scusami per quello che ti ho fatto. Non avevo visto il cane e te l'ho fatto recuperare (macchina e cane). Te lo lascio dentro perché non si faceva mettere il guinzaglio». Il gesto del "ladro gentile" non è passato inosservato. La sua coscienza gli ha anche suggerito di lasciare a Chicco dei croccantini da mangiare.L'animale però è riuscito a scappare e probabilmente si trova nelle campagne circostanti. Sui social si legge: «La macchina è stata ritrovata, ma il cane è stato liberato, infatti il guinzaglio era all'interno. Chi ha rubato la macchina ha avuto la gentilezza di lasciare a disposizione del cane croccantini e acqua ma lui non si trova! Lo stiamo cercando sulla strada per Palombaio nei pressi di Villa Santa Lucia».Intanto le ricerche continuano e per attirare l'attenzione di Chicco una maglia del padrone è stata legata a un albero. Si spera che il suo odore possa condurlo al sicuro e verso casa. Il cane non è più giovanissimo, ha 10 anni e non ha mai vissuto in strada. Nel bosco la paura maggiore è legata alla presenza dei cinghiali.