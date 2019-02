Matteo guarisce dal cancro a 8 anni ma non può tornare a scuola: in classe ci sono bambini non vaccinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È riuscito ama non riesce a t. Matteo (nome di fantasia), hae vive a Roma, e dopo una lunga battaglia è riuscito a sconfiggere la leucemia. Ora vorrebbe tornare a scuola dove lo aspettano le sue insegnanti, i compagni di classe e la sua fidanzatina, ma non può, perché nella suaci sono deie rappresentano un potenziale pericolo per la sua salute.Secondo quanto riporta il Corriere.it la malattia l’ha reso immunodepresso e i compagni di classe non vaccinati mettono a rischio la sua vita. Per 10 mesi la sua famiglia ha lottato contro la morte, lo stesso Matteo, nonostante la sua giovanissima età, ha temuto di morire, ma dopo la chemioterapia il cancro è in recessione e lui può tornare a fare una vita, più o meno, normale. Nella sua classe, spiegano i genitori, ci sono cinque alunni non vaccinati, di cui due sono figli di mamme che si dichiarano no vax. I medici si sono raccomandati che il bimbo frequenti collettività che abbiano eseguito le vaccinazioni perché lui non può farle e il rischio di ammalarsi potrebbe costargli la vita.I medici sostengono però che Matteo debba uscire dalle mura domestiche e a tal riguardo l'avvocato della famiglia si è rivolto al preside perché i genitori portino a termine sui loro figli l'obbligo di vaccinazioni previsto dalla legge. La mamma e il papà di Matteo hanno chiesto anche direttamente ai genitori dei bambini non vaccinati di procedere con le vaccinazioni, ricevendo però solo rifiuti. Intanto il bambino è ancora a casa, aspetta che ogni tanto il suo amichetto lo vada a trovare a casa, rigorosamente solo con mascherina, e gioca ai videogame, in attesa che il buon senso di alcune persone gli restituisca una vita normale.