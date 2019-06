Sbatte la testa in campo, poi la crisi epilettica: calciatore di 20 anni in rianimazione

Un ragazzo di 19 anni, residente nella vallata del Chiampo (Vicenza), si trova ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vicenza, in seguito ad un malore accusato nella tarda serata di ieri mentre stava giocando una partita di calcio amatoriale a San Pietro Mussolino, presso gli impianti sportivi di via don Giovanni Cosaro, alla quale stava assistendo un folto pubblico.



Secondo i primi rilievi il giovane, attorno alle 22.30, dopo uno scontro con un avversario, avrebbe battuto il capo contro il palo della porta ed è caduto a terra venendo colto poi da una grave crisi epilettica. Subito soccorso dagli altri calciatori e poi da qualche genitorI che assistevano all'incontro, è stato poi soccorso dai sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Arzignano che l'hanno stabilizzato e intubato sul posto. Vista la gravità delle condizioni è stato trasferito al San Bortolo e subito dirottato nel reparto di terapia intensiva, dopo che la tac ha evidenziato un grave trauma cerebrale.



Venerdì 14 Giugno 2019, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA