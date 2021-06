Calciatore muore a 29 anni durante il calcetto: stroncato da malore al torneo per ricordare il fratello

Un ragazzo di 29 anni, Giuseppe Perrino, è morto ieri sera a Poggiomarino (Napoli) mentre disputava una partita di calcetto organizzata per ricordare il fratello Rocco, morto alcuni anni fa in bicicletta. Il dramma è avvenuto in via Alessandro Manzoni al Centro Sportivo Football «Cangianiello», dove Giuseppe stava disputando il torneo tradizionalmente dedicato a giovani atleti scomparsi (quest'anno dedicato al fratello di Giuseppe e ad un'altra persona).

Leggi anche > Il gioielliere di Cuneo: «Abbiamo paura, episodi inquietanti»

Il giovane ha avuto un malore, verosimilmente un arresto cardiaco - come constatato dal personale del 118 - si è accasciato ed è morto sotto gli occhi degli amici. La salma è stata sequestrata e portata nell'obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico, come disposto dall'autorità giudiziaria. Il fratello Rocco aveva perso la vita nel giugno del 2018, anche lui stroncato da malore mentre andava in bici.

Sui social in tanti hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Giuseppe. La pagina Facebook Sport Campania, che posta una foto del 29enne, scrive: «Apprendiamo con tristezza e rammarico della scomparsa di Giuseppe Perrino, colpito da un malore, che è risultato fatale, durante un torneo rionale nella sua Poggiomarino. Perrino aveva vestito le maglie di Parma, Sapri, Ebolitana, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra». «Siamo vicini in un momento così difficile e ci uniamo al dolore della famiglia - conclude il post - Condoglianze. RIP PEPPE»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA