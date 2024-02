Caffè a 50 centesimi se ti porti la tazzina da casa: l'iniziativa green e anti-crisi del bar

di Redazione Web

Un caffè a 50 centesimi? Possibile, ma ti devi portare la tazzina da casa. Un'iniziativa curiosa quella di un bar di Venafro, a Isernia, che da qualche giorno dà la possibilità ai propri clienti muniti di tazzina di prendere il caffè a prezzo dimezzato.

Una decisione che fa bene all'ambiente, ha spiegato il titolare. Green, perché si risparmia acqua, detersivo ed energia elettrica, anti-crisi per l'abbattimento dei costi. Tanti finora i clienti che sono entrati a bersi il caffè con la propria tazzina.

Il precedente

Il locale molisano non è il primo ad avere avuto questa idea. Con qualche differenza, ci aveva pensato qualche mese fa un bar nel Savonese. In quel caso però le tasche dovevano essere più grandi: per avere il caffè a 70 centesimi bisognava portare da casa, oltre alla tazzina, anche il cucchiaino e lo zucchero.

